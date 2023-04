Mastrototaro mantiene in orbita l’Agazzanese. San Nicolò, bentornato in Prima

Il calcio dilettanti piacentino ha incoronato oggi una nuova regina. Nel Girone A di Seconda categoria, arrivato all’ultima giornata, la capolista San Nicolò ha vinto senza patemi sul campo del San Corrado, rendendo vano il successo dell’inseguitrice RiverNiviano sulla Libertas e conquistando la promozione in Prima Categoria. Il San Rocco retrocede in Terza, mentre Travese e San Corrado si giocheranno la permanenza ai playout.

In Eccellenza, vittoria-salvezza del Nibbiano&Valtidone nel derby con la Castellana Fontana (0-3, in gol Baldini , Jakimovski e Federico), che resta ai margini della zona play out, mentre la rimonta dell’Agazzanese, vittoriosa per 2-1 sul campo di Nonantola (in gol Forbiti e Mastrototaro a 3′ dalla fine su rigore), consente ai granata di rimanere aggrappati al sogno secondo posto, occupato dal Cittadella, a +1 a 180′ dalla fine del campionato.

In Promozione, finisce 2-2 la super sfida tra Gotico Garibaldina e Pontenurese, con i biancazzurri raggiunti così in vetta dal Tonnotto San Secondo, che ha battuto il Vigolo. Tutto invariato in testa alla Prima Categoria: le battistrada Borgonovese e Sarmatese superano gli ostacoli Vigolzone e Viarolese, restando cosi appaiate. Nel Girone B di Seconda, già vinto dall’Arquatese, vittoria e salvezza diretta per Gropparello e Corte Calcio.

In Terza, con la Virtus già campione, prosegue la lotta all’interno della griglia playoff dove centrano il successo Caoroso, Bf e Turris. Anche in questo caso, due le giornate alla chiusura della stagione regolare.

ECCELLENZA

Arcetana-Formigine 3-0

Boretto-Sasso Marconi 3-3

Borgo S.D.-Colorno 1-2

Campagnola-Vignolese 1-2

Castellana F.-Nibbiano 0-3

Castelvetro-Fidentina 1-2

Cittadella-Anzolavino 4-1

La Pieve-Agazzanese 1-2

Piccardo-Modenese 1-0

Rolo-Castelfranco 0-0

Classifica: Borgo S.D. 81, Cittadella 74, Agazzanese 73, Castelfranco 69, Colorno 61, Formigine 58, Castelvetro 55, Piccardo 50, Sasso Marconi e Rolo 49, Fidentina 48, Nibbiano 46, Vignolese 45, La Pieve 44, Modenese 38, Arcetana 37, Boretto 37, Castellana F. 33, Campagnola 25, Anzolavino 21.

PROMOZIONE

Alsenese-Terme Monticelli 1-1

Carignano-Traversetolo 2-2

CarpanetoChero-Felino 1-0

Gotico-Pontenurese 2-2

Brescello-Noceto 3-3

Solignano-Bobbiese 1-3

Tonnotto-Vigolo.

Tonnotto 55, Pontenurese 55, Bobbiese 50, Gotico 50, Carignano 43, Noceto 42, Felino 40, Brescello 38, CarpanetoChero 37, Alsenese 36, FornovoMedesano 34, IlCervo 33, Terme Monticelli 30, Vigolo 28, Solignano 28.

PRIMA CATEGORIA

Fontanellatese-Zibello 3-1

Borgonovese-Vigolzone 3-1

Fidenza-Sporting 2-3

Lugagnanese-Junior Drago 1-1

Sannazzarese-Pontolliese G. 3-1

Spes-Ziano 0-1

Viarolese-Sarmatese 1-3

Borgonovese 57, Sarmatese 57, Sannazzarese 50, Spes 47, Vigolzone 44, Sporting Fiorenzuola 41, Lugagnanese 41, Soragna 40, PontollieseGazzola 40, Fidenza 38, Zibello 32, Ziano 31, Audax Fontanellatese 26, Junior Drago 26, Fiore Pallavicino 22, Viarolese 18

SECONDA CATEGORIA – GIRONE A

BobbioPerino-Gragnano 4-1

Gossolengo Pittolo-San Lazzaro F. 1-5

San Corrado-San Nicolò 1-4

Podenzano-Travese 1-0

River Niviano-Libertas 3-1

San Rocco-Rottofreno 0-4

San Giuseppe-Pianellese 0-1

San Nicolò 56, RiverNibbiano 55, BobbioPerino 49, Libertas 44, San Lazzaro 42, San Giuseppe 34, Pianellese 34, GossolengoPittolo 33, Rottofreno 30, Gragnano 27, Podenzano 26, San Corrado 25, Travese 24, San Rocco 23

SECONDA CATEGORIA – GIRONE B

Arquatese-Mezzani 2-1

Cadeo-Pro Villanova 1-1

Fraore-Fonta Calcio 4-7

San Secondo-Salicetese 0-2

Gropparello-San Lorenzo 3-2

San Leo-Corte Calcio 2-4

San Polo-Combisalso 3-2

Arquatese 59, Salicetese 52, San Secondo 50, Pro Villanova 45, SC Mezzani 38, Cadeo 35, Virtus San Lorenzo 33, Fonta 32, Fraore 30, Gropparello 29, Corte Calcio 28, San Polo 27, CombiSalso 26.

TERZA CATEGORIA

Alseno-Academy Moretti 1-2

BF-Gerbido 4-0

Bivio V.-Caorso 2-3

Folgore-Primogenita 2-3

San Polo-Vernasca 2-2

Turris-Fulgor 1-0

Virtus P.-San Filippo (ore 17.30)

Besurica-Podenzanese (ore 18)

Classifica: Virtus P. 65, Caorso 53, BF e S.Polo 49, Podenzanese 46, Turris 43, Vernasca 41, Besurica 40, Academy 37, Fulgor 36, Primogenita 30, Folgore 28, Bivio V. 22, San Filippo 20, Alseno 19, Gerbido 17.