Oltre 600 podisti in marcia a Piozzano per ricordare Giovanni Segalini

Tutti in marcia per ricordare Giò, Giovanni Segalini, spentosi 14 anni fa quando era ancora un adolescente. In sua memoria a Piozzano si sono dati convegno 618 marciatori che hanno risposto all’invito degli organizzatori, l’associazione culturale Rio Canto, a camminare lungo i percorsi di 6, 10 e 15 chilometri.

I percorsi sono stati allestiti lungo i sentieri che attraversano Piozzano e l’alta Val Luretta. I gruppi in marcia sono stati ben 10, di cui i più numerosi sono stati premiati dai familiari del giovane a cui la manifestazione podistica è intitolata e dagli organizzatori.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’