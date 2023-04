Le staffette dell’Atletica Piacenza in grande spolvero al Meeting di Primavera

La stagione all’aperto è ricominciata e l’Atletica Piacenza ha ripreso a pieno la sua attività, schierando fin da subito i suoi talenti più in forma in occasione del Meeting di Primavera, tenutosi il 16 aprile 2023. La manifestazione è stata preparata proprio dal sodalizio biancorosso, che ha di nuovo dato prova delle proprie eccellenti qualità organizzative, predisponendo il Campus Pino Dordoni per accogliere oltre 200 atleti gara.

Non sono mancate nemmeno le soddisfazioni sulla pista e sulle pedane, grazie alle eccellenti prestazioni dei giovani atleti.

Il risultato più importante della giornata: la staffetta 4×100 donne. Il quartetto composto da Vittoria Ferrari, Chiara Sverzellati, Eleonora Nervetti e Rebecca Cravedi ha infatti conquistato l’accesso al Challenge, i “preliminari” per i Campionati italiani Assoluti, grazie ad un giro di pista portato a termine in 47”84. Importante sottolineare la doppia composizione della staffetta: da un lato le più esperte Cravedi e Nervetti, dall’altro le giovani promesse in crescita Sverzellati e Ferrari.

Ma non è stata l’unica soddisfazione di giornata, soprattutto per Chiara Sverzellati: la giovane figlia d’arte ha saputo infatti replicare la sua prestazione sui 100m, stavolta in solitaria, correndo il rettilineo in 12”72, molto vicino al minimo per i Campionati italiani Allievi. Il risultato è impreziosito dal fatto che è stato ottenuto correndo avendo contro una folata di 1.5 m/s di vento.

Minimo invece centrato dall’ostacolista Anna Pissarotti, che è riuscita a correre i 100hs Donne alti 84cm in 15”48: questo tempo è valido come minimo per partecipare ai Campionati italiani Allieve, in cui però si corre con gli ostacoli più bassi a 76cm.

Ha centrato il minimo di qualificazione per i Campionati italiani Juniores Chiara Piccinelli, che nel getto del peso è riuscita a scagliare l’attrezzo a 10,48m.

Non lontane dal minimo per il Challenge anche le ragazze della staffetta 4×400 Assolute: Eleonora Nervetti, Chiara Dallavalle, Anna Pissarotti e Rebecca Cravedi sono riuscite a correre i 4 giri in 4’00”52.

Da segnalare anche la buona prestazione della staffetta 4×400 Assoluti maschile composta da Mattia Bongiorni, Matteo Milani, Matteo Romiti e Matteo Miserotti, capaci insieme di correre il miglio in 3’40”79.

Eccellenti prestazioni che lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione e che ancora una volta confermano la qualità delle atlete e degli atleti piacentini.