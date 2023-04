Coppa Provinciale Coni di Terza Categoria giovedì al “Curtoni” di Borgonovo

Allo stadio “Curtoni” di Borgonovo sarà una festa. Sul calendario è da cerchiare con la matita rossa giovedì 27 aprile, quando alle 20.30 andrà in scena la finale della Coppa Coni di Terza categoria, che quest’anno vedrà sfidarsi la Virtus Piacenza e il Vernasca. Una sfida sentita, tanto che da Vernasca si annuncia un pullman e la presenza di un centinaio di persone. “Ma saremo in tanti anche noi” dicono dalla Virtus. In via Calciati, dove il Coni piacentino ha sede, la serata è stata presentata dal padrone di casa, Robert Gionelli, delegato provinciale del comitato olimpico, che ha ricordato come la vittoria del trofeo metta a disposizione della squadra vincente punti utili per eventuali ripescaggi in Seconda categoria, dove però la Virtus Piacenza è già certa di andare avendo vinto il campionato.

