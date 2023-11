Campionato nazionale di tiro alla fune: otto squadre da tutta Italia a Piacenza

Otto squadre provenienti da tutta Italia hanno dato il via alla prima tappa del campionato nazionale di tiro alla fune. È stato il Polisportivo di Piacenza ad avere l’onore di ospitare questo evento, che richiama una tradizione ormai passata nel nostro territorio.

La manifestazione potrebbe però essere il primo passo per un ritorno ai tempi d’oro, in particolare agli anni 80 quando era la società di Lugagnano a primeggiare in Italia in questa disciplina. L’assessore allo Sport Mario Dadati e il Delegato provinciale Coni Robert Gionelli hanno assicurato “che in futuro ci sarà l’impegno per organizzare altri eventi di questo livello. Il tiro alla fune ha una grande tradizione nel Piacentino, soprattutto in Val d’Arda e ci auguriamo di poterla riportare in alto”.

LA FOTO GALLERY DI CLAUDIO CAVALLI