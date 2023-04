Mister Turrini: “L’errore tecnico ci può stare, non la mancanza di coraggio”

“Questo è il calcio propositivo che piace a me: fatto di movimento e smarcamenti continui per tenere il possesso palla e provare a costruire azioni da rete”, ha spiegato l’allenatore, che ha appena chiuso il suo secondo anno nel settore giovanile rossonero con un bilancio positivo: “Abbiamo ottenuto la salvezza nel campionato Primavera 3 e per la nostra realtà è un risultato importante. Per costruire un vivaio di alto livello serve però tempo e una prima squadra che resta a lungo nei professionisti come sta provando a fare la nostra”.

La collaborazione fra Spes e Fiorenzuola, già attiva nei mesi scorsi con due incontri formativi all’Università Cattolica e con un allenamento svolto in inverno a Borgotrebbia da Mino Lucci e Bobo Maccoppi, prosegue a gonfie vele come racconta il responsabile del settore giovanile della società cittadina Francesco Sartori: “Proviamo a sfruttare le competenze di Mino e Francesco per continuare a crescere. La nostra attività di base è migliorata tantissimo e vorremmo portare gli stessi risultati anche nell’attività agonistica”.