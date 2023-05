Karate Piacenza sugli scudi all’Open d’Italia. Eva Dallavalle vince il bronzo

Il Karate Piacenza Farnesiana ha partecipato alla XXII edizione dell’Open d’Italia che si è tenuta a Rimini presso il RDS STADIUM. La gara valevole per il ranking della nazionale italiana ha visto la partecipazione di 1900 atleti provenienti da 325 società della FIJLKAM (la federazione riconosciuta dal CONI). Ogni categoria contava dai 35 ai 60 atleti provenienti da ogni parte d’Italia e determinati a conquistare punti ranking per l’accesso eventuale alla nazionale azzurra. Eva Dallavalle con 5 incontri disputati ha conquistato la medaglia di bronzo dimostrando nella categoria U14 -52 kg una tenuta fisica eccellente e superando atlete di altissimo livello. L’atleta piacentina guidata dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal tecnico Giorgio Livelli e dall’Istruttore Pier Paolo Cagnoni ha ottenuto grandi risultati fino ad oggi: 5° classificata alla Coppa International Nestla 2022 Under14 –Slovenia, Medaglia di bronzo all’Open di Torino 2022 Under14, Medaglia d’oro all’Open di Toscana 2023 Under14 – Follonica (GR), gara valevole per il ranking della nazionale azzurra, inoltre campionessa nazionale Csen anno 2022 e vicecampionessa nazionale Libertas anno 2022.

Mattia Bongiorni ha effettuato in questa gara il passaggio dalla categoria Under 14 alla categoria cadetti in quanto ha compiuto 14 anni da un mese e ha vinto il primo incontro nella categoria -70kg, ma è stato battuto al secondo incontro da un avversario più esperto. Impressionante il curriculum agonistico in quanto solo a 14 anni vanta per la FIJLKAM: Medaglia di bronzo al Memorial Nekoofar 2021 esordienti – Ostia (RM), Vicecampione italiano esordienti 2021 – Ostia (RM), Medaglia di bronzo all’Open di Toscana 2022 Under14 – Follonica

(GR), Medaglia di bronzo all’Open International di San Marino 2022

Under14, Campione italiano esordienti 2022 – Ostia (RM), Medaglia d’argento all’Open di Torino 2022 Under14, Medaglia di bronzo al Memorial Nekoofar 2022 esordienti – Milano, Medaglia di bronzo all’Open di Toscana 2023 Under14 – Follonica (GR), gara valevole per il ranking della nazionale azzurra.

Inoltre campione nazionale Libertas anno 2021 e 2022 e campione nazionale Csen anno 2021 e 2022. L’atleta piacentino è stato convocato in base ai titoli e alla selezione effettuata a Roma il 2 aprile come atleta della macroarea centro – Italia (Emilia – Romagna non è stata accorpata al Nord, ma al centro) per la partecipazione ai CTR GAMES 2023. Tale prestigiosa competizione prevede una gara a squadre quadrangolare disputata fra nazionale italiana cadetti, junior e U21 con le squadre CTR area-nord, CTR area-centro e CTR area-sud. La gara è risultata spettacolare e l’atleta del Karate Piacenza Farnesiana ha contribuito a far conquistare il bronzo alla squadra cadetti area centro – Italia. La società “Centro Sportivo Farnesiana Karate Piacenza” si è classificata nel 2022 al 17° posto nella graduatoria FIJLKAM su 1250 società. Inoltre Gian Luigi Boselli direttore tecnico della società è stato premiato nel 2022 con la stella di bronzo al merito sportivo dal Coni Emilia-Romagna. A breve la società piacentina sarà premiata con la stella di bronzo dal CONI Emilia-Romagna per meriti sportivi per risultati eccezionali conseguiti nel settore agonistico ( si evidenzia che vengono concesse al massimo 100 stelle di bronzo all’anno in tutta Italia da ripartire nei vari sport). Nel 2017 la società piacentina è stata premiata dal CONI di Piacenza come migliore società nell’attività giovanile di tutti gli sport di Piacenza e provincia. Ilprossimo impegno della società sarà il campionato italiano esordienti che si terrà a Ostia(RM) dal 5 al 7 maggio 2023 con le tre atlete Gaia Granelli, Ginevra Livelli e Aurora Longeri.