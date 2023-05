In 60 all’Open di tennis Borgotrebbia, argento per Luca Galazzetti

Sarà ricordata come l’edizione dei record, ma anche del secondo “sogno” sfumato per Luca Galazzetti proprio a un passo dalla meta. Si conclude così il torneo open maschile organizzato dal Tennis Club Borgotrebbia targato Fornaroli Polymers, Acrobatic Fitness ed Editrice Mogliazze in veste di sponsor e un montepremi di mille euro. Il primo appuntamento all’aperto della stagione piacentina ha visto quest’anno la presenza di 60 partecipanti, a fronte di un boom di oltre cento iscrizioni arrivate al circolo della presidente Silvana Pagani, che, a malincuore, ha dovuto quindi tagliare circa 40 atleti visto il limite imposto dalla Federazione.

Poco male per loro, potranno sicuramente riprovare il prossimo anno a prendere parte a un evento che p ormai diventato un grande classico del tennis nostrano e che punta all’edizione 2024 con numeri ancora più alti. Il torneo open di quest’anno ha visto ancora una volta un grande percorso da parte del beniamino di casa Borgotrebbia, Luca Galazzetti, che però è ancora una volta stato sconfitto in finale proprio come lo scorso anno. A vincere il torneo è infatti stato Michele Vianello dell’associazione sportiva dilettantistica Circolo Tennis Zavaglia, arrivato all’atto conclusivo dopo aver battuto l’altro forte tennista piacentino Simone Marina della Società Canottieri Nino Bixio, quindi regolando Galazzetti nella finalissima con il punteggio di 6-3 6-3.

La soddisfazione per il Club Borgotrebbia è arrivata invece dal tabellone riservato ai giocatori di terza categoria, con Nicholas Catelli che ha vinto battendo in finale Mirko Frà della Società Canottieri Vittorino da Feltre. Come da tradizione, a premiare gli atleti sono stati la presidente Pagani e il delegato provinciale della Federazione Italiana Tennis Gianni Fulgosi insieme al giudice di gara Cristina Brandazza. L’augurio è che si possa vedere lo stesso spettacolo nell’open femminile, sempre organizzato dal Tennis Club Borgotrebbia, in programma dal 5 al 13 maggio.