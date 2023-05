Dilettanti, Pontenurese e Sarmatese possono esultare. Il programma completo

Ultimi 90′ e oltre che valgono una stagione (fischio d’inizio alle 16.30) tra Eccellenza, Promozione e Prima, come playoff e playout di Seconda e Terza. Alle nostre tre portacolori del piano più alto il compito di chiudere in bellezza aiutandosi vicendevolmente; l’Agazzanese può e deve mettersi in tasca il pass per gli spareggi promozione facendola da corsara a domicilio della pericolante Arcetana (dove i granata saranno accompagnati da un pullman di sostenitori), mentre il Nibbiano è chiamato a far valere la legge del più forte a Boretto, schiudendo così le porte per i playout alla Castellana Fontana, certo a patto che la squadra di Dellagiovanna riesca a far sua l’intera posta, al “Soressi”, con la Modenese, con cui Cossetti e compagni andrebbero in seguito a spareggiare per il mantenimento della categoria. Combinazione possibile.

In Promozione la Pontenurese deve vincere a Carignano per garantirsi lo spareggio per il titolo col Tonnotto, a sua volta pronto ad infilzare il tranquillo Cervo. Gotico (al “Levoni” col Terme Monticelli) e Bobbiese (derby esterno col CarpaChero) si contendono il terzo posto più vantaggioso nella semifinale playoff che le rivedrà una di fronte all’altra. Nella sfida interna col Felino basta un pari all’Alsenese per la meritata salvezza, mentre il Vigolo deve vincere a Solignano e confidare in una difficile serie di risultati favorevoli per evitare la retrocessione diretta.

In Prima c’è aria di festa a Sarmato, dove alla squadra di Caragnano basta non perdere contro la pericolante Fontanellatese per cucirsi sulle maglie lo scudetto. In coda si profila il playout Ziano-Drago.

Il resto del programma: Borgonovese-Zibello, Fidenza-Vigolzone, Fiore-Sporting, Lugagnanese-Pontolliese G., Sannazzarese-Soragna, Spes-Junior Drago, Viarolese-Ziano.

SECONDA CATEGORIA (A) Finale playoff: RiverNiviano-Bobbio Perino (a Pontenure, ore 16). Ritorno playout: San Corrado-Travese (a San Rocco, ore 17.30, and. 0-0).

SECONDA CATEGORIA (B) Finale playoff: Salicetese-Fulgor San Secondo (a Saliceto, ore 17,30). Ritorno playout: San Polo Pr-CombiSalso (0-1).

TERZA CATEGORIA Primo turno playoff (17.30): BF-Besurica, Podenzanese-Vernasca, San Polo-Turris.