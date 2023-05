Piacenza Baseball in cerca di riscatto sul terreno amico contro Seveso

Dopo la deludente trasferta milanese di domenica scorsa, il Piacenza ritrova il diamante di casa per cercare immediato riscatto: domenica 14 maggio al De Benedetti arriva il Cabs Seveso, squadra neopromossa costituita da un’ossatura molto giovane con grande voglia di emergere, cui si aggiunge una coppia di esperti giocatori di alto livello provenienti dal Venezuela. La prestazione globale fornita dai biancorossi domenica scorsa sul campo dell’Ares ha contribuito ad affossare il morale della squadra, oltre che a complicare la situazione in classifica: con Milano che domina, gli altri risultati hanno delineato una graduatoria che rispecchia quelle viste negli ultimi anni nel Girone A, ossia un blocco di squadre appaiate o staccate tra loro di una sola lunghezza. Va da se che essendo solo la quinta giornata, un rientro in carreggiata non è impossibile ed un immediato riscatto con una doppietta già domenica potrebbe aprire al Piacenza le porte per un ciclo positivo in ottica playoff.

PROGRAMMA GIRONE A

Piacenza-CABS Seveso; Avigliana-Fossano; Catalana Alghero-Ares MI; Milano-Junior PR

CLASSIFICA GIRONE A

Milano 7v 1p; Ares MI e Catalana Alghero 5v 3p; Piacenza 4v 4p; CABS Seveso, Avigliana e Fossano 3v 5p; Junior PR 2v 6p.