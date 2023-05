La Calypso Piacenza fa ritorno dalla Coppa Italia di nuoto pinnato con 5 medaglie

Si √® svolta domenica 14 maggio, presso il lago Standiana a Ravenna, la prima prova di Coppa Italia di nuoto pinnato di fondo. La manifestazione √® stata disputata in condizioni climatiche molto difficili che hanno indotto molti atleti a non partecipare. In un clima rigido e sotto la pioggia battente la Calypso √® andata a podio con 5 atleti: Alessandro Vedovelli ha conquistato la medaglia d‚Äôargento nei 3mila pinne di 3¬į categoria conducendo una gara coraggiosa nelle prime posizioni generali per 2mila metri e cedendo solo nel ultimo giro.

Nella categoria master gli atleti si sono confrontati sui mille metri, per i Piacentini sono andati a podio: Vincenzo Tortis oro nei m55, Jonathan Alario argento nei m30, Claudio Bonelli argento nei m45 e Antonio Davini argento nei m50.

‚ÄúSiamo fieri dei risultati dei nostri atleti che hanno dimostrato coraggio gareggiando in condizioni difficili e grande entusiasmo per lo sport del nuoto pinnato – hanno commentato i tecnici della Calypso. – Questo fine settimana saremo a Lignano Sabbiadoro per i campionati Italiani esordienti e master per cercare di farci valere nella massima competizione Nazionale‚ÄĚ.