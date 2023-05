Piacenza Baseball in trasferta a Parma contro lo Junior per risalire in classifica

Dopo la sosta forzata causa maltempo di domenica scorsa, il Piacenza Baseball si apprestano ad affrontare la trasferta parmigiana che li vedrà opposti, domenica 21, allo Junior. L’incognita meteo rimane ma i ragazzi di Marenghi dovranno comunque farsi trovare pronti per cercare di recuperare posizioni in classifica, nonostante la pioggia ne abbia un po’ limitato le possibilità di allenamento, quantomeno modificando le abitudini della squadra nella preparazione settimanale. Lo Junior è partito con il freno a mano tirato ma nelle ultime giornate sta dando segni di accelerazione, complici l’aggiustamento della difesa e soprattutto lo stato di forma del giovane lanciatore Montanari, capace nelle ultime due partenze, di zittire del tutto i line-up di Fossano prima e della capolista Milano poi. Piacenza non può più permettersi passi falsi se vuole mantenere il passo della classifica, che seppur molto corta, sta evidenziando Milano e Catalana come principali attrici di questo primo mese di regular season.

PROGRAMMA GIRONE A

Junior Pr-Piacenza; Cabs Seveso-Catalana Alghero; Ares MI-Avigliana; Milano-Fossano

CLASSIFICA GIRONE A

Milano 8v 2p; Catalana Alghero 7v 3p; Ares MI e Avigliana 5v 5p; Piacenza 4v 4p; CABS Seveso 3v 5p; Fossano 3v 7p; Junior PR 3v 7p.