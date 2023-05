Baseball, il derby del Ducato è di Piacenza: sconfitta Parma, ora è terzo posto

Con la doppia vittoria su Parma nel sentitissimo “derby del Ducato”, il Piacenza Baseball riscatta un avvio claudicante in questa Serie B, volando al terzo posto in classifica. Il tutto, in attesa della prossima sfida che il Piacenza Baseball disputerà domenica prossima sul diamante di casa contro la capolista Milano.

GARA 1

1-0-0-1-0-0-1-0-2 5

Successo più complicato del previsto quello del mattino con la Junior Parma. Gara aperta con il vantaggio grazie al singolo di Chacon e il triplo di Schiavoni (10). Successivamente, tanta fatica e qualche lacuna di troppo nel reparto d’attacco. Nel 4° inning il secondo punto (2-0) dopo che Minoia è colpito a basi piene, ma altri tre punti vengono abbandonati in base nonostante lo Junior appaia alle corde. A risollevare il morale ci pensa invece Loardi, spadroneggiando sul mound e rendendo la vita dura ai parmensi che tuttavia, al 6 inning, agguantano un insperato pareggio (2-2).

In quello successivo (singoli di Minoia e Gardenghi) i biancorossi ritrovano il vantaggio (3-2) per poi aumentarlo, sfruttando l’incerta giornata dei rilievi parmensi e guadagnando con il singolo di Chacon i due punti che sembrano quelli della sicurezza (5-2). E invece, nel 9° inning, il pinchhitter Lorenzo Zoni batte un fuoricampo che riapre la partita (53). Spetta così a Cufrè, rilievo di Loardi dal 5 inning, salvare la situazione. Prima con due out che aprono alla speranza, poi con due malaugurati colpiti ed un singolo (5-4) che ravvivano i timori del Piacenza e che scompaiono con l’ultimo out interno a bloccare la rimonta parmense.

GARA 2

PIACENZA 0-0-3-1-0-1-0-1-6 12

Tutto facile nella sfida del pomeriggio con Piacenza che ha fatto valere la sua superiorità, approfittando anche del netto calo dei parmensi. Dall’Agnese dispone a suo piacimento del line-up avversario concedendogli il primo arrivo in base al 5° innning, quando Piacenza conduce già 4-0. I punti piacentini arrivano al 3° inning (tre coi singoli di Minoia, Chacon e volata di sacrificio di Loardi) ed al 4 (battuto a casa da Chacon), in aggiunta ai fuoricampo di Giovanardi e Schiavoni.