Judo, la piacentina Francesca Trongone conquista il bronzo agli Italiani Juniores

Si conclude con una bellissima medaglia di bronzo l’avventura della piacentina Francesca Trongone ai campionati italiani Juniores Under 21 di judo. L’atleta sedicenne del Judo Shiai di Piacenza, al Palafijlkam di Roma, dopo aver vinto il bronzo in A2 e ottenuto così l’accesso in A1, è tornata sul terzo gradino del podio nella massima categoria degli Juniores. La collega e amica Asia Sassi, presente anch’ella su tatami romano, purtroppo si è fermata al secondo ripescaggio.

Sempre sabato a Bielsko Biala (Polonia) nella Cadet European Cup di Judo, il piacentino Thomas Sassi è arrivato ad un soffio dalla medaglia nei 50 kg, segnando il miglior risultato Italiano della giornata, con una bella prova caratterizzata da quattro vittorie. Nella finale per la medaglia di bronzo purtroppo, Sassi è stato superato dall’azero Mahammad Mamishov. Ottima comunque la prova del campione piacentino in una gara di alto livello come questa che ha visto circa 800 atleti partecipanti e 50 in categoria di 34 nazioni, che lo porta a salire, ancora con punti utili, nella ranking Mondiale.