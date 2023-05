Nuoto pinnato, Pietro Zanelli della Calypso Piacenza si laurea campione italiano

La società Piacentina Calypso ha partecipato con sei atleti ai campionati Italiani di nuoto pinnato esordienti che si sono svolti a Lignano Sabbiadoro sabato 20 maggio.

La manifestazione nazionale riservata alla categoria esordienti, atleti nati negli anni 2015, 2014, 2013, 2012 ha visto confrontarsi i piccoli atleti nelle distanze dei 50, 100 e 200 metri negli stili pinne e monopinna.

Pietro Zanelli, atleta piacentino classe 2012, è stato protagonista assoluto della manifestazione conquistando la medaglia d’oro nei 50 monopinna, il bronzo nei 50 pinne e 100 pinne e la quarta posizione nei 100 monopinna. Nonostante le non perfette condizioni fisiche l’atleta della Calypso ha fatto registrare tempi di assoluto valore ritoccando i personali in tutte le gare.

Le altre due atlete Piacentine che hanno partecipato all’evento hanno ben figurato: Vittoria Biemosi è arrivata 12° nei 50 e 100 pinne, 11° nei 50 monopinna e 10°nei 100 monopinna, mentre Sara Bonelli si è piazzata 15° nei 50 pinne, 16° nei 50 monopinna e 100 pinne.

Per la Calypso hanno partecipato anche tre piccole atlete del 2014 allenate dalla società Sanmarinese Domus che si sono distinte permettendo alla società Piacentina di piazzarsi in dodicesima posizione nella classifica generale a squadre: Elisabetta Cortini bronzo nei 50 e 100 pinne mentre Valentina Depalma e Maria Kirsten Ronci si sono piazzate nelle prime dieci posizioni.

“Sono estremamente soddisfatto dei risultati raggiunti. In questa stagione i nostri atleti più giovani hanno fatto progressi eccellenti e in questa manifestazione lo hanno dimostrato”, ha commentato il tecnico Jonathan Alario. “E’ è stata una manifestazione all’insegna del divertimento che ha regalato grande motivazione e grinta ai ragazzi che non vedono l’ora di partecipare alla prossima competizione”.