Karate, pioggia di medaglie per i giovanissimi della Yama Arashi a Pontenure

Pioggia di medaglie per la Yama Arashi a Pontenure nella gara di karate denominata “Campionato azzurri e azzurrini”, organizzata dalla Federazione Europea Karate e Discipline Associate in collaborazione con la locale società sportiva Oyama e con il Comune di Pontenure.

La palestra piacentina guidata dal maestro Imerio Gerevini ha brillato con un giovane team di partecipanti, protagonista in ogni categoria. Il bottino finale parla di 21 medaglie, con gli 8 argenti e i 7 bronzi che si sommano alle sei medaglie d’oro, conquistate da Melissa Puscas, Matteo Perfetto, Viola Bonomolo, Filip Lazovski (nelle varie categorie di Kata della classe Pulcini), Edina Bajric (Kata Speranze) e Ilaria Cassinelli (Kata Senior).

Il kata consiste nell’esecuzione di varie forme codificate che rappresentano combattimenti immaginari di crescente difficoltà e che si tramandano fin dalle origini; per la Yama Arashi, da segnalare anche due allori nel Kumite (combattimento libero), oltre a numerose altre medaglie nelle varie categorie di Kata: argento per Denis Coleci e bronzo per Alessandro Forti. Da segnalare anche la prova del giovanissimo atleta Francesco Landolo (categoria Pulcini), che si è cimentato nella categoria superiore (Speranze) cogliendo un ottimo quarto posto.

Medaglie d’Oro

Sofia Melissa Puscas Pulcini

Matteo Perfetto Pulcini

Viola Bonomolo Pulcini

Filip Lazovski Pulcini

Edina Bajric Speranze

Ilaria Cassinelli Senior

Medaglie d’argento

Giulia Spotti Pulcini

Filippo Mario Soresi Pulcini

Mayra Giorgia Puscas Speranze

Leon Kashari Speranze

Sofia Bonomolo Speranze

Noemi Ponzini Giovani

Roberto Spanò Veterani

Denis Koleci Giovani (kumite)

Medaglie di bronzo

Valentina Morenghi Pulcini

Maddalena Murru Pulcini

Elena Barilli Speranze

Veronika Lazovska Speranze

Ziheng Ye Giovani

Corrado Pasquariello Giovani

Alessandro Forti Giovani (kumite)