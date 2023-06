Gas Sales, sfuma Orduna: il secondo palleggiatore sarà un giovane. Simon si opera

Proseguono le operazioni di mercato della Gas Sales per completare la rosa da mettere a disposizione di Andrea Anastasi. Il discorso più caldo, oltre al centrale da alternare a Simon, riguarda il ruolo di vice-Brizard. Stando alle ultime novità, Santiago Orduna – inizialmente considerato il sostituto ideale del capitano francese – avrebbe firmato con Catania, pronta a rilevare il titolo da Vibo per giocare in Superlega. Al suo posto dovrebbe arrivare un regista portoricano, ma con passaporto comunitario, di giovanissima età.

Nel frattempo, mentre gran parte del gruppo biancorosso si trova alle prese con gli impegni delle varie Nazionali, Robertlandy Simon sarebbe in procinto di operarsi alla schiena. Ancora incerte modalità e soprattutto tempi di recupero, anche se l’intenzione dell’esperto centrale – tra gli idoli assoluti della piazza biancorossa – è quella di lavorare duramente nei prossimi mesi per tornare a disposizione con l’avvio della nuova stagione.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTA’