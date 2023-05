Esperienza e qualità, un argentino per la Gas Sales: Orduna vicino ai biancorossi

Con i riflettori puntati sulle avventure della Nazionale di Fefè De Giorgi (ieri seconda vittoria per 3-1 rifilata alla Bulgaria dopo il successo sull’Olanda nel DHL Test Match Tournament di Cavalese) prosegue sottotraccia il mercato estivo della Gas Sales Bluenergy.

Non che ci siano tanti ingranaggi da aggiungere all’ormai ben rodata macchina biancorossa: confermato da tempo il sestetto titolare, in questa tarda primavera si tratta più che altro di apportare piccoli aggiustamenti, lievi pennellate correttive, specialmente per quanto riguarda la panchina. Ed è proprio rivolta qui l’ultima operazione della dirigenza piacentina, che stando anche a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport potrebbe presto mettere le mani sul designato vice di Antoine Brizard. Come secondo palleggiatore, al posto del fugace De Weijer (salpato qualche giorno fa verso altri lidi), Piacenza starebbe pensando a Santiago Orduna.

Il regista argentino – ma con passaporto italiano – era già stato cercato l’anno scorso dalla Gas Sales, con il palleggiatore sudamericano che tuttavia aveva preferito il sole di Vibo, società alla quale era legato da un triennale. Con l’inaspettato dietrofront dei calabresi in seguito la conquista del campionato di A2 (il club di patron Callipo non si iscriverà alla prossima Superlega), Orduna si sarebbe convinto a sposare la causa biancorossa. Esperienza e ottime mani, affidabilità, tante buone stagioni in Superlega, oltre che un sano spirito argentino, potrebbe essere lui uno dei prossimi acquisti del diesse Zlatanov. Il suo arrivo consentirebbe al capitano francese di rifiatare nel corso della lunga stagione che verrà, spalancando le porte alla possibilità di schierare un doppio centro straniero: mica “robetta”.

A proposito di centrali, manca proprio questo tassello al puzzle piacentino, ancora alla ricerca di un cambio per Simon. Non c’è fretta, le giornate sono ancora fresche e il mercato gira sospinto da un vento che se anche non soffia impetuoso può comunque regalare piacevoli sorprese.