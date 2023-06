Agazzanese, un carattere d’acciaio: due volte sotto ma Fossombrone sempre ripreso

Si è concluso sul 2-2 il primo round tra Agazzanese e Fossombrone. Si tratta della finale nazionale di Eccellenza: chi prevale, sarà in serie D. Gara complicata per i granata che, di fronte al pubblico delle grandi occasioni, ha affrontato l’impegno priva di Moltini e Mastrototaro squalificati. Umbri in vantaggio con un gran gol dell’ex Inter Germinale, ma la squadra di Piccinini ha avuto la forza di rimettere in piedi il match ben due volte. Prima con l’1-1 grazie al rigore di Forbiti e in pieno recupero con un’autorete giunta dopo il momentaneo 1-2 di Pagliari. Domenica prossima partita di ritorno: chi vince vola in D.

LA FOTOGALLERY DI MASSIMO BERSANI