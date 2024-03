Oggi in campo il calcio dilettanti, ma Agazzanese-Nibbiano è rinviata a domani

Dopo un weekend falcidiato dai rinvii a causa del maltempo, si riaccendono i riflettori sui campi del calcio dilettanti per i turni infrasettimanali di oggi, mercoledì 6 marzo. Non sarà comunque un programma completo dato che scenderanno in campo Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, mentre rimangono ferme Seconda e Terza Categoria.

Il match più atteso della giornata, però, si giocherà domani sera: Agazzanese-Nibbiano&Valtidone è stato infatti rinviato di 24 ore per consentire le operazioni di ripristino dell’impianto elettrico, danneggiato dal maltempo.

Il programma completo

Eccellenza girone A (ore 20.30)

Colorno-Rolo ore 14.30

Salsomaggiore-Montecchio ore 14.30

Cittadella-Castelfranco ore 14.30

Fabbrico-Brescello Piccardo ore 15.00

Agazzanese-Nibbiano & Valtidone giovedì ore 20.30

Bagnolese-Fidentina

Correggese-Pieve Nonantola

Faro Coop-Real Formigine

Terre di Castelli-Zola Predosa il 20 marzo

Promozione girone A, ore 20.30

Alsenese-Bobbiese

Carpaneto-Sarmatese

Felino-Campagnola

Gotico Garibaldina-Noceto

Luzzara-Riese

Pontenurese-CastellanaFontana

Sala Baganza-Il Cervo

FornovoMedesano-Sammartinese ore 20.45

Carignano-Boretto il 7 marzo

Prima Categoria girone A, ore 20.30

Fidenza-Borgonovese

Junior Drago-Arquatese

Lugagnanese-Vigolzone

PontollieseGazzola-Spes

Salicetese-RiverNiviano

San Secondo-Soragna

Sannazzarese-Zibello

Vigolo-Sporting Fiorenzuola