Sarmatese a caccia di punti salvezza, volate finali in Prima, Seconda e Terza

Calcio dilettanti alle batture finali, con volate per la promozione e la salvezza avvincenti soprattutto in Prima, Seconda e Terza categoria.

In Eccellenza, sfida quasi proibitiva per l’Agazzanese in casa della capolista Cittadella, mentre il Nibbiano &Valtidone riceve il Brescello per consolidarsi in zona play off.

In Promozione, con il Gotico Garibaldina già aritmeticamente primo, avvincente corsa ai play off tra Bobbiese, Alsenese, Sammartinese e Castellana Fontana, mentre la Sarmatese deve battere la Riese per continuare a sognare la salvezza diretta.

In Prima categoria, la capolista Fidenza riceva la già retrocessa Salicetese: vittoria quasi scontata, per tenere a distanza le inseguitrici Vigolo e Sannazzarese.

Sprinti di gruppo nel girone A di Seconda categoria, dove spicca San Lazzaro-Rottofreno, mentre nel girone B Cadeo e Corte Calcio hanno l’ultima chances salvezza.

In Terza categoria, Caorso chiamato alla difficile sfida con il San Filippo Neri: con tre punti, i biancazzurri tornerebbero in vetta.

ECCELLENZA 32ª giornata

Cittadella Vis Modena-Agazzanese, Colorno-Correggese, La Pieve Nonantola-Fidentina, Montecchio-Fabbrico, Nibbiano&Valtidone-Brescello Piccardo, Real Formigine-Zola Predosa, Rolo-Faro Coop, Salsomaggiore-Terre di Castelli, Castelfranco-Bagnolese

CLASSIFICA: Cittadella 77, Terre di Castelli 69, Correggese 63, Nibbiano 60, Castelfranco 49, Agazzanese 46, Colorno 44, Real Formigine e Brescello 41, Fabbrico 40, Rolo 39, Zola Predosa 37, Salsomaggiore 35, Montecchio 33, Fidentina e Pieve Nonantola 32, Faro Coop 27, Bagnolese 8

PROMOZIONE 32ª giornata

Alsenese-Pontenurese, Bobbiese-Carpaneto Chero, Boretto-Gotico Garibaldina, Campagnola-Real Sala Baganza, Carignano-Fornovo Medesano, Castellana Fontana-Noceto, Felino-Luzzara, Sammartinese-Il Cervo, Sarmatese-Riese

CLASSIFICA: Gotico 68, Bobbiese 57, Alsenese 55, Sammartinese 54, Castellana Fontana 49, Pontenurese e Riese 45, Felino 43, Fornovo Medesano 42, Boretto e Carpaneto 41, Carignano 38, Campagnola 36, Sarmatese 33, Noceto 32, Il Cervo 31, Luzzara 29, Real Sala Baganza 26

PRIMA CATEGORIA 28ª giornata

Fidenza-Salicetese (ore 15), Arquatese-Sannazzarese, Borgonovese-San Secondo, Junior Drago-Pontolliese Gazzola, Sporting Fiorenzuola-Soragna, Vigolo Marchese-Lugagnanese, Vigolzone-Riverniviano, Zibello-Spes Borgotrebbia

CLASSIFICA: Fidenza 59, Sannazzarese e Vigolo 55, Lugagnanese e San Secondo 43, Sporting Fiorenzuola 42, Soragna e Vigolzone 38, Spes 37, Borgonovese 36, Junior Drago 34, Zibello 31, Arquatese e Riverniviano 28, Pontolliese Gazzola 20, Salicetese 5

SECONDA CATEGORIA GIRONE A 25ª giornata

Bobbio Perino-Gossolengo Pittolo, Gropparello-Farini Bettola, San Corrado-Virtus Piacenza, Podenzano-Pianellese, San Lazzaro-Rottofreno, San Giuseppe-Libertas, Ziano-Vernasca

CLASSIFICA: Ziano 49, Virtus Piacenza 48, San Lazzaro 47, Pianellese 45, Rottofreno 44, Bobbio Perino 43, Gossolengo 35, Farini Bettola 32, Libertas e San Corrado 25, Gropparello e San Giuseppe 21, Podenzano 17, Vernasca 9

SECONDA CATEGORIA GIRONE B 25ª giornata

Pro Villanova-Calerno (ore 15.30), Audax Fontanellatese-Cadeo, Busseto Scuola-Fonta Calcio, Gattatico-Football Club 70, Levante-Corte Calcio, Campeginese-San Lorenzo, Viarolese Sissa-Mezzani

CLASSIFICA: Campeginese 49, Busseto 48, Fontanellatese 45, Viarolese 42, San Lorenzo 40, Fonta Calcio 37, Gattatico 43, Calerno 33, Pro Villanova 28, Levante 25, Mezzani e Football Club 21, Cadeo 20, Corte Calcio 18

TERZA CATEGORIA 26ª giornata

Caorso-San Filippo Neri, Folgore-Alseno, Omi Academy-Bivio Volante, Podenzanese-Fulgor Fiorenzuola, Samurai-San Rocco, Travese-Primogenita, Turris-Gerbido

CLASSIFICA: San Polo* 54, Caorso e Travese* 52, Omi Academy* 48, San Filippo Neri 45, Podenzanese 36, Turris 31, Samurai 30, Fulgor Fiorenzuola 28, San Rocco, Folgore e Alseno 24, Bivio Volante e Gerbido* 22, Primogenita* 1. *una partita in più.