Maltempo, giocano solo Eccellenza e Promozione: al Puppo Bobbiese-Pontenurese

A fronte dei rinvii causa maltempo di tutte le gare dei campionati di Prima, Seconda e Terza categoria si gioca invece la 26esima giornata dei tornei d’Eccellenza e Promozione, ovviamente con diverse partite dirottate opportunamente sui manti in sintetico. Come il big match tra Nibbiano&Valtidone e Terre di Castelli e, decisione di ieri, il derby di Promozione tra Bobbiese e Pontenurese, che va in scena al “Puppo” (ore 17), già teatro in orario canonico di Sarmatese-Felino.

Per quanto riguarda l’Eccellenza, sul sintetico del “Levoni” la sfida ad alta quota tra la squadra di mister Rastelli, quarta della classe, e la damigella Terre di Castelli, avanti cinque lunghezze e che in settimana, in virtù del pari interno (3-3) col Terranuova, si è qualificata ai quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia. L’Agazzanese intende salire sull’ottovolante dei risultati utili di fila, proseguendo in bellezza la risalita verso la top 5 a domicilio della pericolante La Pieve Nonantola. Il campo allentato una insidia in più per i granata di mister Piccinini, che pur privi degli infortunati D’Aniello, Corbellini e Glorioso vedranno di dare un’ulteriore prova di ritrovata forza.

In Promozione spettacolo doppio dunque al “Puppo”, tra il primo atto (14.30) rappresentato dal confronto tra la Sarmatese di mister Caragnano, in gran spolvero e alla ricerca di ulteriori punti per la salvezza al cospetto dell’altalenante Felino, tra l’altro a tiro di sorpasso dei biancazzurri; a seguire (ore 17) l’intrigante derby tra i neroverdi di Ciotola e i biancazzurri di Dario Bongiorni, cioè i secondi contro i sesti della classe, nonché altra romantica puntata della sfida tra i “Bongiorni boy’s” e tra diversi ex. Con posta in palio che fa parecchio gola ad entrambe, tra la squadra trebbiense che strizza ancora l’occhiolino al primato e la Pontenurese che punta a dire la sua in chiave playoff. Nel contempo la capolista GoticoGaribaldina vedrà di rispettare il pronostico nel testacoda, sul sintetico di Collecchio, col Cervo, così come l’altra damigella Alsenese punta all’immediato riscatto, sul sintetico di Sorbolo, a spese del pericolante Boretto. Insidiosa la trasferta di Noceto per il CarpaChero di Fossati, chiamato a farsi valere e a non uscirne a mani vuote; dulcis in fundo la CastFontana di mister Dellagiovanna può e deve mettere a pieno frutto il fattore campo contro il FornovoMedesano per confortare le mire di playoff.

ECCELLENZA

Montecchio – Cittadella Vis Modena 0-3

Rolo – Correggese Calcio 1948 0-2

Brescello Piccardo – Bagnolese 3-0

Calcio Zola Predosa – Fabbrico

Fidentina – Faro Coop

La Pieve Nonantola – Agazzanese

Nibbiano & Valtidone – Terre Di Castelli 1907

Real Formigine – Salsomaggiore Calcio

Virtus Castelfranco Calcio – Colorno

PROMOZIONE

Sammartinese – Luzzara Calcio 1-0

Bobbiese – Pontenurese

Boretto – Alsenese

Campagnola – Carignano

Castellana Fontana – Futura Fornovo Medesano

Noceto – Carpaneto Chero 1922

1Polisportiva Il Cervo – Gotico Garibaldina

Sarmatese – Felino

Riese – Real Sala Baganza