Gas Sales Volley, concluso il progetto #ace rivolto ai giovani della foresteria

Si è concluso dopo quattro incontri, uno al mese, il progetto #ace (ascolto-confronto-esperienza) avviato dalla Gas Sales Bluenergy e rivolto ai giovani talenti alloggiati all’interno della foresteria biancorossa: ragazzi provenienti da fuori Piacenza che per diversi mesi hanno vissuto lontano dalle famiglie e che qui in città, oltre a giocare, hanno anche portato avanti gli studi. Il progetto è stato condotto dallo psicologo dello sport, dottor Michele Bisagni.

Il tema del primo incontro era “Di cosa ho bisogno?”: dedicato alla conoscenza reciproca con raccolta di bisogni e desideri da parte degli atleti, anche in riferimento alla vita in foresteria e alle autonomie richieste, oltre alle aspettative nei confronti della stagione in corso e del progetto in questione.

Nel secondo incontro si è trattato il tema “La mia versione migliore”: costruzione di un profilo individualizzato, identificando le caratteristiche della persona e dell’atleta ideale, per ciascuno dei partecipanti, con la condivisione di strategie per la pianificazione degli obiettivi.

Il tema del terzo incontro è stato “La comunicazione efficace”: approfondimento sulle regole fondamentali della comunicazione, specialmente di quella assertiva, evitando la passività e l’aggressività nel rapporto tra compagni e nei confronti dell’allenatore.

Il quarto ed ultimo incontro, che ha concluso il progetto, ha trattato il tema “La forza del gruppo”: condivisione di strategie che possano facilitare lo sviluppo della coesione e della collaborazione all’interno della foresteria e nei diversi gruppi squadra, in un’ottica cooperativa.

Ad ogni incontro, che ha riscosso particolare interesse nei ragazzi coinvolti, è stata utilizzata una metodologia interattiva, tramite questionari, lavori di gruppo e l’utilizzo di elementi multimediali. Il tutto con l’obiettivo di trasferire ad ogni ragazzo, vero protagonista del progetto, le regole fondamentali della comunicazione con i compagni e la forza del gruppo nell’ottica di condivisione di strategie ed obiettivi.

“Abbiamo creduto fortemente in questo progetto – spiega l’amministratore delegato del club, Isabella Cocciolo – un progetto innovativo per il quale abbiamo raccolto frutti positivi. Vogliamo essere una società attenta, non solo ai risultati sportivi, ma anche all’aspetto più umano della vita dei nostri giovani atleti. Sicuramente mi piacerebbe riproporre il progetto nella prossima stagione, un doveroso ringraziamento va a Michele Bisagni e ai referenti dei servizi educativi dell’associazione ‘La Ricerca’ di Piacenza”.