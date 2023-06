Gas Sales, 4 i biancorossi con la Nazionale azzurra nella seconda tappa della VNL

Sono quattro i giocatori della Gas Sales Bluenergy Piacenza che partecipano, con la Nazionale azzurra, alla seconda tappa della Volleyball Nations League che l’Italia giocherà in Olanda. Dopo il mini-collegiale al Centro Pavesi di Milano, in Olanda sono già Yuri Romanò, Fabrizio Gironi, Edoardo Caneschi e Leonardo Scanferla che il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha inserito nella lista dei 14 convocati.

Sono solo quattro gli atleti confermati rispetto alla prima tappa giocata in Canada: Romanò, Gironi, Federici e Rinaldi. Per gli altri dieci debutto stagionale in azzurro dove tornano nove protagonisti della cavalcata mondiale dello scorso anno.

Dopo le vittorie con Cuba e Germania ottenute in Canada, l’Italia occupa il nono posto nella classifica della VNL. Avversarie della seconda tappa in programma alla Rotterdam Ahoy saranno Iran, Cina, Serbia e Polonia.