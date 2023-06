Secondo al Settecolli: Carini stacca il biglietto peri mondiali in Giappone

Era l’ultima occasione per strappare il biglietto per il Giappone e Giacomo Carini non se l’è fatta sfuggire. Il nuotatore piacentino parteciperà ai campionati mondiali del prossimo luglio a Fukuoka grazie al tempo limite centrato nella gara del Settecolli di Roma.

Nel clima rovente dello Stadio del Nuoto della Capitale, il campione piacentino cresciuto in casa Vittorino da Feltre ha guidato la gara dei 200m farfalla per le prime tre vasche, prima di subire l’impetuosa rimonta dello svizzero Noè Ponti nelle ultime bracciate e chiudere secondo.

Poco importa, perché l’argento di Jack con il tempo di 1.55.72 vale il pass per i Mondiali giapponesi, ovvero l’obiettivo che il 25enne si era posto a inizio stagione e che era sfumato per pochi decimi ai campionati italiani di aprile, quando chiuse terzo.

