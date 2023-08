Calcio Dilettanti: i calendari di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

La Figc dell’Emilia Romagna ha ufficializzato i calendari delle squadre che prenderanno parte ai campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Nella nostra provincia saranno 20 i club interessati: Agazzanese e Nibbiano & Valtidone in Eccellenza, in Promozione Alsenese, Bobbiese, Carpaneto Chero, Castellana Fontana, Gotico Garibaldina, Pontenurese e Sarmatese, mentre in Prima categoria saranno Arquatese, Borgonovese, Lugagnanese, Pontolliese Gazzola, RiverNiviano, Salicetese, Sannazzarese, Spes Borgotrebbia, Sporting Fiorenzuola, Vigolo Marchese e Vigolzone le piacentine a scendere in campo.

ECCELLENZA GIRONE A

PRIMA CATEGORIA GIRONE A

PROMOZIONE GIRONE A