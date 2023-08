Morello e Di Gesù, primo squillo Fiorenzuola con la Pergo di mister Abbate

Prima vittoria stagionale per il Fiorenzuola che, sul campo di Casale Cremasco, ha piegato per 2-1 la Pergolettese in rimonta. Dopo l’iniziale vantaggio firmato da Villanova con un eurogol, un buon Fiore è riuscito a pareggiare in avvio di ripresa grazie al rigore di Morello. Rossoneri abili nell’imporre il gioco al cospetto della Pergo di Abbate, più votata all’attesa e al contropiede. A cinque dal termine, il gol di Di Gesù, subentrato ad inizio gara a Di Quinzio (noie muscolari). Tra i migliori, l’ex Piace Riccardo Nava che a breve firmerà l’accordo con il club e anche Beretta. Non convocato bomber Ceravolo che sarà invece impiegato domenica prossima nell’ultima amichevole pre-campionato: la squadra di Bonatti sarà impegnata al mazza di Ferrara contro la Spal.

