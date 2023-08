La “Belva” ha ancora fame di gol, Ceravolo: “Qui per segnare e aiutare i giovani”

La “Belva” ha ancora fame. Fabio Cervolo, dopo la sfortunata stagione passata con la maglia del Padova nella quale ha messo a segno solo 2 gol in 25 presenze, ha voglia di dimostrare che il fiuto del bomber non cala col passare degli anni. Classe 87 con un passato importante trai campi di Serie A e Serie B, Ceravolo non vede l’ora di scendere in campo col Fiorenzuola per segnare e fare da chioccia ai giovani compagni.

“Porto esperienza in un gruppo ricco di giovani promettenti – le sue parole -. Speriamo di fare una grande stagione, io sto bene e sono pronto a dare il mio contributo”. Obiettivo personale? “Chiaramente un attaccante deve fare gol, soprattutto gol decisivi – la risposta della “Belva” -. Cercherò di lasciare un’impronta in questa piazza ed essere da aiuto al gruppo”.