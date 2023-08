Test importante per il Fiorenzuola, rossoneri in campo oggi contro la Spal

Test di buon livello quello che oggi pomeriggio aspetta il Fiorenzuola. Alle 17.30 i rossoneri scenderanno in campo contro la Spal allo stadio Villani di Maso Torello, località nei pressi di Ferrara. L’obiettivo dei biancoazzurri è quello di fare un campionato di vertice nel girone B di Lega Pro per salire di categoria. Per questo sarà una prova stimolante per i ragazzi di mister Bonatti.

In casa rossonera Di Quinzio che aveva accusato un problema muscolare in occasione della precedente amichevole con la Pergolettese ha ripreso ad allenarsi e tutti gli uomini, pur con qualche acciacco passeggero, sono disponibili. Ieri mattina si è svolto l’ultimo allenamento che ha coinciso anche con i saluti del partente Quaini ormai indirizzato verso Catania.