Volley Serie B, partita l’avventura della Canottieri Ongina. Ieri il raduno

E’ partita ufficialmente ieri l’avventura stagionale della Canottieri Ongina, formazione piacentina di Serie B maschile che si è radunata al palazzetto di Monticelli d’Ongina. Dopo la breve presentazione informale con il saluto del presidente Fausto Colombi, i gialloneri si sono subito trasferiti a Castelvetro Piacentino per la prima seduta pesi alla palestra “Movida”.

“Ci siamo rinnovati – commenta coach Gabriele Bruni – cambiando tre elementi del sestetto e sei in totale nella rosa, è un aspetto molto motivante e dovremo riniziare da capo dal punto di vista dell’intesa con il palleggiatore e del muro-difesa. Per lo staff tecnico sarà molto stimolante. E’ una squadra un po’ più equilibrata, forse l’anno scorso eravamo più predisposti per l’attacco, ma penso che le caratteristiche attuali non siano un aspetto negativo, anzi migliorativo”.

Il capitano sarà nuovamente il centrale Beppe De Biasi. “C’è tanta voglia di lavorare e altrettanta curiosità di vedere come funzionerà il nuovo gruppo e poi la squadra. Sarà importante la disponibilità di tutti, sperando che la fortuna ci assista a livello fisico. Cercheremo di trovare il prima possibile le varie affinità e il funzionamento del nuovo sistema di gioco. L’obiettivo? Stare più in alto possibile e divertirsi”.

I TEST – Quattro gli allenamenti congiunti previsti nella preparazione della Canottieri Ongina. Giovedì 14 settembre a Monticelli test informale contro la Kema Asola Remedello (prossima avversaria di campionato) rendendo poi la visita ad Asola sette giorni dopo (21 settembre). Mercoledì 27 settembre a Salsomaggiore test contro la Wimore (A3), che poi sarà di scena a Monticelli il 3 ottobre.