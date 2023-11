Gas Sales Bluenergy, una Serie B incerottata alza bandiera bianca a Sassuolo

Trasferta amara nel campionato di Serie B per la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Nel recupero della quarta giornata di campionato, impegnata sul campo di Sassuolo, disco rosso per la formazione piacentina, guidata in panchina da Renato Barbon e Rocco Dichio, che al cospetto di Sassuolo ha perso per 3-0 (26-24, 25-9, 25-15) in poco più di un’ora di gioco. La formazione modenese è allenata da Francesco Dall’Olio, ex tecnico anche a Piacenza in Superlega.

Gas Sales che ha dovuto fare i conti con alcune assenze soprattutto nel reparto dei centrali, perso il primo set ai vantaggi dopo essere stata avanti anche 21-20, nei due parziali successivi non è riuscita a tenere il passo degli avversari. I migliori in campo per la formazione biancorossa Zlatanov con 11 punti e Rocca con 7, mentre in casa Sassuolo ottima prova per Sartoretti e Bigarelli che hanno chiuso con 16 punti a testa.

Il campionato di Serie B viene affrontato dalla società biancorossa, inserita nel girone D, con atleti nati dal 2005 al 2008, una grande occasione per tutto il gruppo per poter crescere.

Kerakoll Sassuolo – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 3-0

(26-24, 25-9, 25-15)

Kerakoll Sassuolo: Giurati 1, Soli 8, Lodi 5, Bigarelli 16, Sartoretti 16, Montesion 8, Luppi (L), Serafini, Ugolini (L), Mantovani, Anceschi. Ne: Odorici, Degoli, Marchesi. All. Dall’Olio.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Alessi 4, Omelchuk 1, Rocca 7, Zlatanov 11, Imokhal 4, Artioli 1, Sapic (L), Basso (L), D’Angionella, Zanellotti M., Zanellotti L. 1, Barretta 2. Ne: Gabellini. All. Barbon.