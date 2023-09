Bakery Piacenza presenta il coach Giorgio Salvemini. Esordio il primo ottobre

Poco più di due allenamenti, catapultato all’improvviso in una nuova città, in una nuova realtà. La Bakery Basket Piacenza ha così presentato il nuovo corso di coach Giorgio Salvemini, tecnico dall’esperienza trentennale e da dieci consecutivi alla guida di una squadra di serie B. Adesso non resta che lavorare per preparare al meglio l’esordio di domenica prossima, 1 ottobre, al PalaBakery contro gli Herons Montecatini.

“Le prime impressioni della piazza sono estremamente positive – dichiara coach Giorgio Salvemini -, per questo ringrazio i tifosi e la società con la quale c’è stata un’empatia su tutto. Ho trovato un club ben organizzato e con le idee chiare, cosa che mi ha entusiasmato. L’accoglienza è stata di primissimo livello, mi rende felice e contento ma ha anche alzato il grado di responsabilità nel mio lavoro e nel percorso che dobbiamo fare”.