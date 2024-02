Basket Serie B, la Bakery sfida il passato mentre Fiorenzuola affronta Omegna

Basket Serie B – Domenica importante per le piacentine di Serie B: la Bakery Basket Piacenza di coach Giorgio Salvemini sfida alle 18.00 al PalaFranzanti Montecatini, squadra ricca di ex. La formazione toscana, infatti, è allenata da Marco Del Re, lo scorso anno sulla panchina di Piacenza in una rosa che comprendeva anche i vari Passoni, Korsunov e Angelucci, attualmente in forza a una delle due formazioni termali.

Terza vittoria consecutiva in meno di due settimane nel mirino per i Fiorenzuola Bees, in campo domani alle 18 al PalArquato contro Omegna, appaiata in classifica a quota 24 punti. Omegna è un osso duro, ma i Bees possono provare a far leva sul fattore casalingo: al PalArquato Fiorenzuola ha vinto fin qui ben nove incontri sui dodici match interni disputati. Un nuovo esame di maturità, dunque, per la squadra allenata da Lorenzo Dalmonte.