La Bakery Piacenza cede nel finale, contro Legnano finisce 81-86

La grande prestazione di Rasio autore di 26 punti non basta a evitare il ko, inutile il generoso tentativo di rimonta finale. La conferma purtroppo non c’è stata, la Bakery perde nel turno infrasettimanale in casa contro Legnano e torna a vedere le “streghe” nei bassifondi del campionato di Serie B. L’81-86 finale è un brutto scherzo arrivato dalla squadra degli ex, su tutti coach Paolo Piazza che prepara al meglio il match ancora se i biancorossi di Salvemini ci mettono del loro.

La svolta della gara è il terzo quarto, con Mastroianni e compagni avanti sul 54-43 e che improvvisamente spengono la luce facendosi rimontare di 14 punti. Da lì in poi è quasi un monologo da parte di Legnano che con Planezio e Marino dilaga, anche grazie a un ottimo 16/37 nei tiri da 3 punti. In casa Bakery c’è invece la grande prestazione di Rasio autore di 26 punti, purtroppo non sufficiente a evitare il ko.

BAKERY 81 SAE LEGNANO 86 (22-16; 41-37; 58-61)

BAKERY BASKET PIACENZA: Criconia 14, Bertocco 5, Soviero 9, El Agbani, Mastroianni 15, Maglietti 12, Perugino, Manenti, Molinari, Ringressi, Rasio 26, Alberici. All. Salvemini

LEGNANO: Casini 12, Gallazzi, Ghigo, Planezio 17, Marino 19, Ponziani 4, Sipala 5, Sacchettini 4, Fragonara 6, Amorelli, Raivio 7, Scali 12. All. Piazza