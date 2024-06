Basket giovanile, la Bakery Piacenza continua a sudare e divertirsi

È stato un fine settimana ricco d’impegni, quest’ultimo, per la Bakery Basket Piacenza, operativa su più fronti con le proprie formazioni giovanili.

Il gruppo Aquilotti di coach Davide Giovanetti ha partecipato al Memorial G. Valla di Podenzano, giocando un intero pomeriggio nel campetto all’aperto contro le compagini del Pode Basket e del Piacenza Basket Club femminile.

Impegno più di distante e lungo per gli Esordienti, gruppo congiunto dei classe 2012 tra la Bakery ed il Piacenza BC, che hanno partecipato dal 14 al 16 giugno al torneo The Valley, manifestazione in svolgimento nel varesotto e organizzato dal Progetto Ma.Go. Anche in questa circostanza, visto il periodo il risultato assume un’importanza relativa. Fondamentale invece l’amalgama che già si è venuta a creare tra i ragazzi dei tecnici Marco Malavasi e Riccardo Tomassini, in vista della prossima stagione che si preannuncia di sicuro entusiasmante.

Altra opportunità di confrontarsi con realtà diverse anche per l’Under 16 biancorossa, che nell’ultimo campionato è arrivata a cogliere lo storico risultato della semifinale regionale nel campionato Gold. I ragazzi di coach Ludovico Bazzoni hanno partecipato all’Underwater Dome Cup di Arenzano, un quadrangolare nel quale hanno sfidato sabato 15 giugno le compagini di Gamma Segrate, Sestri Basket e Pall. Atena. “È stata l’occasione per i ragazzi 2008 e 2009 della Bakery e Piacenza Basket Club di iniziare il cammino insieme – le parole del tecnico biancorosso -, in vista del prossimo campionato Under 17. Un torneo impegnativo, tre partite contro formazioni di Eccellenza per alzare ancora una volta l’asticella e mettersi alla prova con squadre e giocatori di livello più alto. Il successo più grande è la voglia di migliorare e di divertirsi che porta i ragazzi anche a fine stagione a cercare qualcosa in più. Un ottimo modo per dire che la passione per il basket non va mai in vacanza. Ringraziamo Sestri Basket per l’invito e l’organizzazione”.

Appunto, la passione e l’impegno non vanno in vacanza in casa Bakery. Nonostante la fine degli impegni agonistici, l’Under 19 sta continuando con molta serietà i propri allenamenti in palestra. Obiettivo lavorare per migliorare, superare i propri stessi limiti. E c’è da sottolineare che per tanti di questi ragazzi è anche tempo di esami scolastici.

“La stagione quest’anno è stata molto positiva nella prima fase – le parole di coach Alessandro Bernini -, in cui i ragazzi hanno migliorato alcune loro lacune. Questo si è visto anche nei risultati, stazionando nelle prime tre posizioni di un campionato difficile come quello Gold». La Bakery è arrivata ad una vittoria dalla qualificazione alla seconda fase che avrebbe dato poi accesso alle Finali nazionali. “Quando conta serve credere in sé stessi e nei propri compagni, sacrificandosi per il traguardo. Questo comporta fatica, che non è semplice mettere non per volontà ma per abitudine. Non siamo riusciti a realizzare questo sogno, ma è stato un grande insegnamento perché l’obiettivo primario non è il risultato ma formare giocatori, che soprattutto a questa età significa diventare a breve senior. In questa ottica abbiamo unito i gruppi con Piacenza Basket Club per far compattare i ragazzi che si stanno impegnando tanto in vista della prossima stagione. Abbiamo ottime aspettative di crescita – ha concluso Bernini – e cercheremo di raccoglierne i frutti”.