Prova di maturità per il Fiorenzuola. Rossoneri contro la Pro Vercelli al Piola

Con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria contro Trento, il Fiorenzuola scende in campo allo stadio Piola con l’obiettivo di sconfiggere la Pro Vercelli. Fischio d’inizio previsto per le 18.30 di oggi pomeriggio.

La partita valevole per la sesta giornata di campionato, dopo il saliscendi rossonero, rappresenta una sorta di esame di maturità per la formazione di mister Bonatti. Dubbio in avanti tra Alberti e Ceravolo, confermato invece il modulo: 4-2-3-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Pro Vercelli (4-3-3): Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Santoro, Contaldo; Condello, Nepi, Maggio. A disposizione: Rizzo; Valentini; Carosso; Fiumanò; Forte, Emmanuello; Niang; Rutigliano; Comi; Gheza; Pesce; Vaccarezza; Seck; Sibilio. Allenatore: Dossena.

Fiorenzuola (4-2-3-1) – Guadagno; Gentile, Nava, Bondioli, Silvestro; Di Quinzio, Musatti; Gonzi, Stronati, Morello; Ceravolo. A disposizione: Sorzi; Roteglia; Oddi; Omoregbe; Oneto; Alberti; Di Gesù; Kenzini; Anelli; Beretta. Allenatore: Bonatti.