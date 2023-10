Gas Sales, capitan Brizard si è unito al gruppo. In settimana doppio test con Milano

Settimana numero sei di preparazione atletica per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che nella giornata di oggi è tornata in palestra per svolgere una doppia seduta di allenamento. In mattinata carichi in sala pesi e tecnica in campo, nel pomeriggio atletica e tecnica in campo.

Al gruppo si è aggregato il palleggiatore e capitano Antoine Brizard che ha concluso, per il momento, i suoi impegni con la Nazionale francese, con i transalpini già certi di partecipare alle prossime Olimpiadi in quanto Paese organizzatore.

Sesta settimana di lavoro che vedrà impegnata la squadra anche in due allenamenti congiunti con una pari categoria, l’Allianz Milano: giovedì 5 ottobre (ore 15.30) a Milano mentre sabato 7 ottobre (ore 16.00) le due squadre si ritroveranno sotto rete a Salsomaggiore Terme per il sesto test di preseason dei biancorossi.