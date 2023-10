Gas Sales, capitan Brizard: “Mi sento sempre più leader di questa squadra”

Quando mise piede per la prima volta al Palabanca aveva appena conquistato un oro olimpico, eppure – per sua stessa ammissione – è solo indossando la maglia biancorossa che è riuscito a compiere il definitivo salto di qualità. Non tanto dal punto di vista tecnico (anche se fraseggiare con campioni del calibro di Simon, Leal, Lucarelli e Romanò qualcosina la porta in dote), quanto sotto l’aspetto mentale. Antoine Brizard è alla sua terza stagione qui a Piacenza, la seconda da capitano, da leader vero, qualità che ha acquisito strada facendo, perché nessuno – è proprio il caso di dirlo – nasce con la fascia al braccio. Ed è partendo da qui, dal sentimento che lega il palleggiatore francese a questi colori, che le capitaine ha intenzione di aprire un nuovo capitolo alla guida – in campo – della Gas Sales Bluenergy: squadra con la quale, dopo la conquista della Coppa Italia la passata stagione, ha intenzione di vincere tutto.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà