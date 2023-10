Dilettanti, il programma del weekend: sfide importanti tra Eccellenza e Promozione

Nessun derby ma tante interessanti sfide tra Eccellenza e Promozione, in Prima esame Sannazzarese per la capolista Lugagnanese. Palla al centro alle ore 15,30. Ecco il programma del calcio dilettantistico piacentino in questo fine settimana.

Eccellenza A

Bagnolese-Terre di Castelli

Brescello-Colorno

Faro Coop-Agazzanese

Fidentina-Correggese

Nibbiano&Valtidone-Salsomaggiore

Pieve Nonantola-Montecchio

Real Formigine-Fabbrico

Rolo-Castelfranco

Zola Predosa-Cittadella

Promozione A

Bobbiese-Boretto

CarpanetoChero-Fornovo Medesano

CastellanaFontana-Campagnola

Gotico Garibaldina-Luzzara

Noceto-Pontenurese

IlCervo-Alsenese

Riese-Carignano

Sammartinese-Felino

Sarmatese-Sala Baganza

Prima Categoria A

RiverNiviano-Junior Drago

San Secondo-PontollieseGazzola

Sannazzarese-Lugagnanese

Soragna-Vigolo

Spes-Fidenza

Sporting Fiorenzuola-Arquatese

Vigolzone-Borgonovese

Zibello-Salicetese

Seconda Categoria A

Pol.BF-Vernasca 4-0

Gropparello-BobbioPerino

Libertas-Virtus Piacenza

Podenzano-San Lazzaro

San Corrado-GossolengoPittolo

San Giuseppe-Pianellese

Ziano-Rottofreno

Seconda Categoria B

Fontanellatese-Gattatico sabato 7 ore 15

Busseto-Corte Calcio

Campeginese-Club70

Mezzani-Virtus San Lorenzo

Pro Villanova-Cadeo

ViaroleseSissa-Levante

Virtus Calerno-Fonta

Terza Categoria

Primogenita-Turris 1-3

Alseno-Gerbido

Bivio Volante-San Polo

Folgore-Podenzanese

Fulgor Fiorenzuola-San Filippo Neri

Omi Academy-Pol.Samurai

Travese-Caorso

Riposa: San Rocco