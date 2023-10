Pippo Inzaghi riparte dalla Serie A: è il nuovo allenatore della Salernitana

Il piacentino Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore dalla Salernitana, penultima nel campionato di Serie A con 3 punti dopo otto giornate.

“Super Pippo”, reduce dalla positiva esperienza in Serie B con la Reggina (schiacciata poi dai problemi societari), prende il posto di Paulo Sousa.

Il cambio di panchina è stato comunicato con due distinte note ufficiali dalla società.

Inzaghi sarà a Salerno già domani per dirigere il suo primo allenamento e proverà a sfruttare la sosta del campionato per risollevare l’umore di un gruppo che ha palesato difficoltà e limiti evidenti in questo avvio di campionato.

