Alessandro Bozzini, un 2023 da favola: “Ora la sfida è vincere tra i grandi”

Adesso gli manca soltanto di vincere tra i “grandi”. Piacenza è orgogliosa di Alessandro Bozzini, l’atleta del Pattinaggio Artistico Piacenza sta vivendo un 2023 da favola dopo la vittoria nell’europeo Junior e il terzo posto al mondiale Senior, sempre in coppia con la sua partner Alice Piazzi della società Pontevecchio di Bologna.

L’amministrazione comunale ha riservato ieri mattina la doverosa passerella in municipio ai due atleti, accompagnati dai dirigenti delle società e di famigliari. L’assessore allo sport Mario Dadati li ha premiati con un targa e ringraziati non solo per i risultati, ma anche per quello che stanno facendo a livello di immagine nella disciplina del pattinaggio. Alessandro non ha certo intenzione di fermarsi qui: dopo aver vinto nella categoria Junior ora punta a un successo nella Senior. “Siamo molto felici dei risultati raggiunti in questa stagione e di come ci hanno accolto questa mattina in Comune – le sue parole – c’è tanto orgoglio da parte nostra per aver vinto l’oro europeo e il bronzo mondiale, due splendide gare. Il nostro prossimo obiettivo? Per il momento ci stiamo godendo il meritato riposo, dobbiamo tutti e due metterci in pari con l’Università, ma a breve ci daremo da fare per decidere il nostro futuro. Per quanto mi riguarda, il mio sogno da piccolo era vincere gli europei e in seguito si è trasformato in realtà, oltre ad aver partecipato a un mondiale: devo quindi puntare ancora più in alto e il mio nuovo sogno è vincere anche nella categoria Senior”.