Champions, la Gas Sales Daiko Piacenza volerà a Berlino, Ancara e Lisbona

Ufficializzati i gironi e gli orari delle partite che animeranno la prossima Cev Champions League: la formazione di coach Anastasi è inserita nella Pool C insieme a Berlin Recycling Volleys, Halkbank Ankara e Sport Lisboa e Benfica.

Gas Sales Daiko Piacenza. Sarà questo il nome della squadra allenata da Andrea Anastasi nelle gare di Cev Champions League, massima manifestazione europea per club a cui la formazione biancorossa parteciperà per la prima volta nella sua storia. Daiko per il quinto anno consecutivo affianca la Società biancorossa in campionato e per il secondo anno consecutivo darà il nome alla squadra in Europa. “È con grande orgoglio – sottolinea Hristo Zlatanov, direttore generale della formazione biancorossa – che partecipiamo alla massima competizione europea per club, è la nostra prima volta in questa manifestazione. Il regolamento dà la possibilità alle società di cambiare il nome della squadra e noi lo abbiamo fatto grazie alla disponibilità della proprietà di dare maggiore spazio ad altri sponsor che ringraziamo per il sostegno che ci stanno dando”.

Francesco Agueci, responsabile marketing e sviluppo del brand di Daiko, sottolinea: “Siamo felici di confermare la collaborazione con la squadra piacentina in SuperLega dove la scorsa stagione abbiamo ottenuto risultati molto positivi con la fantastica vittoria in Coppa Italia e di dare il nome alla squadra nel massimo campionato europeo. Guidati da coach Anastasi ci metteremo alla prova con le squadre più forti d’Europa”.

LE PARTITE DEI BIANCOROSSI IN EUROPA:

Gas Sales Daiko Piacenza farà il suo debutto nella Cev Champions League Volley 2024 al PalabancaSport mercoledì 22 novembre 2023. Avversaria l’Halkbank Ankara, inizio gara alle 20.00.

La seconda gara del girone vedrà la formazione biancorossa impegnata giovedì 30 novembre 2023 alle ore 20.00 a Lisbona per affrontare lo Sport Lisboa e Benfica.

Nella terza giornata Gas Sales Daiko Piacenza tornerà protagonista al PalabancaSport: mercoledì 13 dicembre 2023 alle 20.30 affronterà la formazione tedesca del Berlin Recycling Volleys.

La quarta giornata vedrà la formazione biancorossa impegnata ancora una volta al PalabancaSport: mercoledì 20 dicembre 2023 alle 20.30 se la vedrà con Sport Lisboa e Benfica.

Ultime due gare del girone entrambe in trasferta per i biancorossi: mercoledì 19 gennaio 2024 alle ore 20.00 sarà di scena in Turchia per affrontare l’Halkbank Ankara e il mercoledì successivo, 17 gennaio 2024 (ore 19.30) affronterà in Germania il Berlin Recycling Volleys.