Gas Sales contro Jastrzebski per scrivere la storia: in palio la semifinale di Champions

Prendendo in prestito le parole di Andrea Anastasi, “è la partita con la P maiuscola”, un appuntamento col destino che potrebbe scrivere un importante pezzetto di storia di questa società.

Non ci sono altri termini per definire la sfida di oggi alle 18.00 in casa dello Jastrzebski Wegiel, dove la Gas Sales Daiko – forte del 3-2 maturato all’andata – scenderà in campo per il ritorno dei Quarti di finale di Champions League. Forti del tie break vinto una settimana al PalabancaSport, per volare in semifinale ai biancorossi “basterà” vincere oggi con qualunque risultato: un successo per 3-0 o 3-1 dei polacchi significherebbe invece eliminazione, mentre l’eventuale vittoria al quinto set dello Jastrzebski porterebbe le due formazioni a giocarsi tutto al golden set al meglio dei 15 punti. Piacenza deve però mettere da parte ogni calcolo e giocare questa sfida come fosse una finalissima, anche perché la squadra di Marcelo Mendez – finalista della passata edizione e attualmente al comando della Plusliga – farà di tutto per centrare la remuntada, in un palazzetto che si preannuncia caldissimo.

Lo abbiamo visto all’andata: Jastrzebski è una formazione fortissima e ben organizzata, completa in tutti i reparti e capace di mandare in campo una pallavolo di alto livello in ogni fondamentale. L’impressione, confermata anche dallo stesso Anastasi, è che “oggi assisteremo ad una partita completamente diversa rispetto ad una settimana fa“. I polacchi, orchestrati dall’esperto palleggiatore francese Toniutti, partiranno sicuramente a mille per aggiudicarsi subito i primi due set. La Gas Sales Daiko dovrà essere paziente e “camaleontica”, adattandosi al gioco degli avversari per poi colpire al momento giusto con quelle che sono le sue armi principali: servizio e attacco.

L’entusiasmo c’è, il recente successo con Civitanova in campionato (che consente di dormire sonni leggermente più tranquilli in vista della volata scudetto) ha inferto un’ulteriore dose di fiducia nel gruppo, che ora – di fronte ad un match da dentro o fuori – può e deve sprigionare tutta la sua qualità.

GLI ALTRI INCROCI DI CHAMPIONS – Oltre alla Gas Sales Daiko, scenderanno in campo – tra oggi e domani – anche le altre due italiane impegnate in Champions. Stasera alle 20.30 Civitanova affronterà per il ritorno dei Quarti i turchi di Ankara all’Eurosuole Forum: i marchigiani ripartono dal 3-1 dell’andata. Domani alle 20.30 toccherà invece all’Itas Trentino, pronta a ricevere Berlino. Ai dolomitici, vincenti all’andata per 3-0, basterà vincere due set per staccare per l’ottava volta nella sua storia il pass per la semifinale. Invece, l’altro Quarto di finale – quello tra i turchi dello Ziraat Bankasi e gli spagnoli del Guaguas – si giocherà oggi alle 17.00. Lo Ziraat riparte dal 3-1 dell’andata.