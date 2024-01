Gas Sales, stasera con Berlino basta un punto per volare ai Quarti di Champions

Il primo obiettivo, approdare alla fase finale di Champions, è già stato raggiunto con una giornata di anticipo. Ora la Gas Sales Daiko è chiamata a completare la missione, vale a dire “abbattere il muro di Berlino” per blindare il primo posto nella Pool C che le garantirebbe di saltare gli Ottavi di finale volando direttamente ai Quarti. Dalla capitale tedesca, dove alle 19.30 di stasera i biancorossi sfideranno il Berlin Recycling Volleys (gara trasmessa su Dazn e Radio Sound) bisognerà fare ritorno con almeno un punto, vincendo cioè almeno due set di questo ultimo incrocio della fase a gironi.

Simon e compagni guidano la classifica grazie ai 12 punti raccolti in questa avventura europea, con quattro vittorie e una sola sconfitta sin qui. Berlino (anch’essa già qualificata alla fase successiva) insegue a quota 10, insidiata da Ankara ferma a 8 punti. In ultima posizione, di fatto fuori dai giochi, ecco Lisbona.

Se la squadra di Anastasi dovesse chiudere in testa attenderebbe nei Quarti una delle qualificate agli Ottavi di finale: il regolamento della Champions impedisce infatti alle vincitrici dei raggruppamenti di incrociarsi prima delle semifinali, ad eccezione delle due peggiori prime classificate. Intascando almeno un punto la Gas Sales Daiko scongiurerebbe il rischio di incroci pericolosi (almeno fino al penultimo atto della competizione) contro corazzate del calibro di Ziraat Bankasi, Trento, Jastrzebski e Civitanova, già sicure del primo posto. Insomma, uno stimolo in più per fare ritorno dalla trasferta tedesca con un altro obiettivo raggiunto.

Coach Anastasi potrà contare su Ricardo Lucarelli, uscito precauzionalmente per un problema al tendine d’Achille nel quarto set del match di campionato contro Catania. Qualora non dovesse accusare dolori o fastidi lo schiacciatore brasiliano si candida per un ruolo da titolare insieme a Recine. Per Berlino è partito anche Leal, out dai primi di dicembre. Lo schiacciatore caraibico tornerà a completa disposizione domenica in occasione del match di campionato contro Trento.

L’AVVERSARIO – All’andata al PalaBancaSport non fu una passeggiata: vuoi per i meriti di Berlino, che vendette cara la pelle anche quando si trovava spalle al muro (2-0), vuoi anche per un po’ di corrente alternata di Piacenza, sia nel primo set (vinto con il minimo scarto) sia nel terzo. Ammirevole, però, la grande reazione biancorossa nel quarto periodo, dominato da Piacenza. Berlino – che il 20 dicembre ha battuto Ankara per 3-1 – è una squadra che gioca una buona pallavolo: i tedeschi (al comando della Bundesliga tedesca e ancora imbattuti in campionato) sanno dire la loro sia a muro sia in attacco, senza contare che stasera giocheranno di fronte al proprio pubblico in un palazzetto molto caldo.

“Berlino – avverte coach Anastasi – è una squadra molto equilibrata. Per noi non sarà facile batterla: nell’ultima settimana abbiamo viaggiato tanto senza allenarci. Mi aspetto una gara lunga e difficile”.

IL REGOLAMENTO – I quarti di finale si svolgeranno con gare di andata e ritorno. La vincitrice del Play Off1 incontrerà la terza migliore squadra tra le vincitrici di Pool (QF1); la vincitrice del Play Off2 sfiderà la seconda migliore tra le vincitrici di Pool (QF2); la quinta tra le vincitrici di Pool incontrerà la quarta migliore tra le vincitrici di Pool (QF3) e infine la vincitrice del Play off 3 sfiderà la migliore tra le vincitrici di Pool. Le semifinali si svolgeranno tra il 4 e il 13 aprile (vincitrice QF1 vs vincitrice QF2), vincitrice QF3 vs vincitrice QF4), sempre con gare di andata e di ritorno. Infine, la Super Final si disputerà in gara secca a maggio 2024.