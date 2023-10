Podenzano, domani taglio del nastro alla palestra all’aperto di via Di Vittorio

Il parco urbano di via Di Vittorio a Podenzano diventa una palestra a cielo aperto in cui tutti potranno praticare attività sportiva e di benessere grazie al progetto “Sport nei Parchi” attraverso il quale il Comune ha aderito. Tre associazioni sportive (Scuola ciclismo Piacenza, Reca Bike, Body’n Soul) saranno presenti al parco per un anno, nei fine settimana, per proporre – in modo gratuito – attività di movimento dedicate a tutte le età. La giornata di apertura di questo nuovo progetto sarà domani, sabato 21 ottobre dalle 10 alle 14. Alle 11 il taglio del nastro, che si terrà accanto all’area attrezzata digitalizzata, installata nel mese di luglio scorso. Insieme agli amministratori comunali e ai partner del progetto “Sport di Tutti – Sport nei Parchi”, saranno presenti i due testimonial dell’iniziativa, Davide Colla e Camilla Marenghi, rispettivamente campione mondiale e vice campionessa europea di kickboxing.

Nel parco urbano il Comune ha individuato alcune “isole di sport” in cui, nei giorni di venerdì, sabato e domenica, già dal 6 ottobre, tre associazioni sportive che hanno aderito al progetto propongono attività fisica destinata a bambini e ragazzi, donne, over 65: stretching e mobilità, Walking Pilates, Power Pilates, giochi di equilibrio in bicicletta, esercizi di equilibrio alle basse velocità. E nella giornata di domani, dopo il taglio del nastro, sarà mostrato il funzionamento degli attrezzi che potranno essere utilizzati in modo più efficace attraverso le indicazioni che si potranno ottenere inquadrando i QR Code posizionati su ciascun attrezzo.