Campi impraticabili, rinviate le gare di Seconda, Terza e giovanili provinciali

In attesa di eventuali decisioni dal comitato regionale, la delegazione provinciale della Figc, alla luce delle condizioni meteo che hanno interessato la provincia di Piacenza, ha rinviato a data da destinarsi tutte le gare, comrpese quelle previste su campo in sintetico, di Seconda e Terza Categoria, Allievi interprovinciali e provinciali programmate da oggi, martedì 31 ottobre a giovedì 2 novembre. Al momento, rimangono in calendario le partite di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

