Gas Sales, Curti dopo l’addio alla Supercoppa: “Niente drammi, stagione lunga”

La netta sconfitta in semifinale di Supercoppa con la quale la Gas Sales Bluenergy ha salutato il primo trofeo stagionale ci riporta – e forse è un bene che sia così – sulla terra, dove occorre sempre qualcosa in più per riuscire ad avere la meglio sulle agguerrite avversarie. Qualcosa che ai biancorossi è mancato martedì sera al cospetto di Civitanova. “L’altra sera nulla ha funzionato”, ha spiegato a Libertà la presidente Elisabetta Curti. “Per noi è stata sicuramente di una giornata storta. L’importante è che ne facciamo tutti tesoro, una sconfitta così netta deve lasciare il segno. Nessun dramma, comunque: siamo solo all’inizio. Anzi, l’addio alla Supercoppa deve fungere da stimolo per migliorarci, consapevoli che ci attendono sfide complicate ma che sono tutte alla nostra portata”.

E ora, sotto con il campionato: Catania, neopromossa in Superlega, arriverà al PalabancaSport domenica, una sfida – valida per la terza giornata di campionato – in programma alle 16.00.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTÀ