La rimonta dell’Assigeco sfuma nel finale. Trieste vince 84-87. “Filloy da Serie A”

Lo scontro infrasettimanale si conclude con una sconfitta per l’Assigeco Piacenza, battuta dalla Pallacanestro Trieste 84-87 al termine di un match emozionante dall’esito incerto fino all’ultimo minuto. I biancorossoblu si tengono a ridosso dei friulani per la quasi totalità del match, vanno in svantaggio di dodici lunghezze ma conquistano il pari nel quarto quarto prima di arrendersi alle prodezze di un magistrale Ariel Filloy, più volte decisivo nei minuti finali. Ancora una volta la lunetta è taboo per Piacenza, che chiude la serata con un carente 6/17 ai tiri liberi, ma risultato a parte i ragazzi di coach Salieri hanno dimostrato una grande caparbietà e carattere nel cercare la rimonta sul finale. Degne di nota soprattutto le prestazioni dei giovani Gallo e Filoni, autentici trascinatori della squadra in alcune fasi cruciali del match. Ora per l’Assigeco è tempo di pensare al prossimo impegno stagionale, ovvero la trasferta a Bologna di domenica 5 novembre in cui si affronterà la Fortitudo.

“Trieste stasera ha avuto il meglio dal talento di Filloy che ha dimostrato di essere un giocatore di serie A – il commento di coach Salieri -, poi hanno avuto un ottimo apporto anche da Brooks. Noi paghiamo oltre ai dati ai liberi e a rimbalzo il fatto di non aver fatto un primo tempo con la stessa intensità difensiva del secondo. Devo prender le cose buone: Gallo è un ragazzo che sta iniziando un percorso importante, è un giocatore che sta prendendo coscienza e padronanza del ruolo. La squadra ha giocato molto bene con lui in campo, lui ha personalità per fare una buona carriera. E poi voglio menzionare Filoni, il suo atteggiamento in campo è stato qualcosa di super. Dobbiamo insistere con questa aggressività, questo ritmo e questa voglia di coinvolgere tutti”.