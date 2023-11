Alle 21.00 su Telelibertà torna “Volley Piacenza #atuttogas”: in studio Recine e Hoffer

News, analisi, grafiche, immagini e tanto altro ancora. Tutto questo e molto altro attende gli spettatori di Telelibertà, che stasera alle 21.00 potranno seguire “Volley Piacenza #atuttogas”, puntata speciale che rientra nel format “Mondo Volley – Gas Sales Bluenergy”. Alle “pillole” quotidiane, in onda sull’emittente piacentina dal lunedì al venerdì, si affianca da oggi un appuntamento mensile di approfondimento interamente dedicato alla squadra biancorossa, attesa nei prossimi giorni da un vero e proprio tour de force tra Superlega e Champions League.

Nello studio del conduttore Marcello Tassi sono attesi questa sera lo schiacciatore Francesco Recine e il libero Nicolò Hoffer: il primo, in questo avvio di stagione, sta rubando la scena con prestazione di alto livello, mentre il secondo ha recentemente esordito in campionato dal primo minuto contro Trento. Sarà proprio l’analisi della sfida contro l’Itas di sabato scorso, con Piacenza uscita sconfitta per 3-1, il piatto forte della puntata di stasera, che analizzerà le prime uscite della Gas Sales in questa nuova annata sportiva. Spazio come sempre anche agli interventi degli opinionisti, su tutti il telecronista Simone Carpanini, a cui si aggiungeranno vari contributi. Infine, verrà presentato il prossimo turno che attende i biancorossi: la sfida interna di domani sera contro Cisterna. Appuntamento imperdibile, vi aspettiamo alle 21.00 su Telelibertà.