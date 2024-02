Gas Sales, Recine non rinnoverà con i biancorossi: potrebbe andare in Giappone

Sono giorni roventi per quanto riguarda il volley-mercato: stando alle ultime voci riportate anche dalla Gazzetta dello Sport, pare che lo schiacciatore Francesco Recine non rinnoverà con la Gas Sales Bluenergy. Pare infatti che il campione del mondo non rinnoverà il contratto con Piacenza: il prossimo anno potrebbe giocare in Giappone nel Toray Arrows.